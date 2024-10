Milano Pitch: i giovani incontrano i leader dell'editoria e dell'audiovisivo

Oltre 120 giovani autori hanno avuto l'occasione per presentare i loro progetti inediti a oltre 80 grandi aziende dell'editoria e dell'audiovisivo a Milano Pitch. Nel corso dell'evento sono stati erogati oltre 120mila euro complessivi di borse di studio e 22 progetti adottati dalle aziende sono diventati o stanno diventando libri o film e serie tv.

Dal 2019, Milano Pitch si è affermato come evento fondamentale nello sviluppo e nel potenziamento del sistema dell'editoria e dell'audiovisivo nel territorio lombardo e milanese, oltre che un'occasione unica per gli aspiranti autori di entrare in contatto con un settore sempre in cerca di nuove idee e storie da raccontare e sviluppare.

L'edizione 2024

Giovedì 3 ottobre 2024, all'Anteo Palazzo del Cinema a Milano, altri 20 nuovi progetti inediti di qualità sono stati presentati da giovani autori lombardi nel corso della 6a edizione di Milano Pitch, di fronte a oltre 50 tra le più grandi aziende del settore audiovisivo e dell'editoria in Italia.

I progetti, divisi nelle 4 categorie Narrativa Ragazzi, Narrativa Adulti, Serie tv e Cinema, sono stati selezionati tra i più di 200 arrivati negli scorsi mesi e ora possono trovare sviluppo grazie all'evento promosso dall'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Anica Academy ETS e SAE Institute.

I Vincitori

Quest'anno sono state assegnate 4 borse di studio per un totale di 26.000 euro (9.000 per ognuna delle due categorie dell'audiovisivo e 4.000 per ognuna delle due dell'editoria). I 4 progetti vincitori sono Gli incubi di Mary Shelley di Alberto Bordin per la Narrativa Ragazzi, Light my soul di Sara Culzoni per la Narrativa Adulti, La rondine di Marta Esposito per il Cinema e Collasso di Jacopo Cazzaniga, Valerio Burli e Marco Panichella per le Serie Tv, selezionati da una giuria speciale composta quest'anno dalla scrittrice e ideatrice di Geronimo Stilton Elisabetta Dami per la Narrativa Ragazzi, dalla scrittrice Cristina Dell'Acqua per la Narrativa Adulti, dal regista e sceneggiatore Massimo Venier per il Cinema e dalla Head of Creative Development presso Movimenti Production Maurizia Sereni per le Serie TV.

Ad assistere ai pitch degli autori, in un contesto sempre più sinergico fra editoria e audiovisivo, i delegati di 39 Films, Amazon, Aurora TV, Bewater Media, Blackball TV, BRW Filmland, Cattleya, Cinemaundici, Dude, Eagle Pictures, Eclettica, Effetti Digitali Italiani, Effe TV, Eliseo Entertainment, Film Master, Good Karma Entertainment, Groenlandia, HT Film, Indiana Production, KidsMe, Lux Vide, Mediaset, Movimenti, Netflix, Numero 10 Film, Orange Media Group, Palomar, RAI, Red Joint Film, Skintxt, Sky Italia, Warner Bros Discovery, Wonderage Production per TV e cinema; Il Battello a Vapore, BUR, DeAgostini, Disney Global Publishing, Edizioni Piemme, Fabbri Editori, Feltrinelli, Grandi & Associati, Harper Collins, Malatesta, Mimebù, Mondadori, Newton Compton Editori, Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency, Rigotz Stories, Rizzoli, Sperling & Kupfer, Terre di Mezzo Editore, The Italian literary Agency per l'editoria. Ogni delegato delle aziende partecipanti riceve un Book of Projects, con schede delle opere presentate, i profili e i contatti degli autori.

I 20 progetti selezionati da Milano Pitch 2024

NARRATIVA RAGAZZI

Gli incubi di Mary Shelley di Alberto Bordin (progetto vincitore della borsa di sviluppo)

BRÜS di Teresa Bucca e Ginevra Tarascio

Mia di Andrea Bersani e Giulia Manelli

Wannabe di Giulia Betti

The Wishers di Valerie Notari, Francesca Caizzi e Alessia Varzì

NARRATIVA ADULTI

Light my soul di Sara Culzoni (progetto vincitore della borsa di sviluppo)

L'alba della civetta di Francesco Giuseppe Colombo

Cicirì di Maria Noemi Grandi

Ci vediamo domani? di Annalisa Gandossi

Vita da vespa di Veronica Heltai

CINEMA

La rondine di Marta Esposito (progetto vincitore della borsa di sviluppo)

Ciò che nel silenzio non tace di Francesca Giuffrida - Martina Merletti

Così ti rovino il Natale di Irene Cialanca - Paolo Gaudio

È solo la fine del mondo di Elisabetta Fontana - Giovanni Diquattro - Annalisa Cicutto

Sa tramuda di Niccolò Biasci

SERIE TV