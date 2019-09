Mike il Carlino: la nuova serie da stasera su Boomerang!

Stasera su Boomerang arriva Mike il Carlino, la nuova serie in prima tv sul cagnolino più raffinato della televisione.

A partire da oggi approda sul canale 609 di Sky una nuovissima slapstick comedy creata da Franz Kirchner: tutti i giorni alle 19.20 vedremo le vicissitudini quotidiane di Mike, un carlino dai gusti raffinati che desidera solamente poter trascorrere le sue giornate in tranquillità. In casa, però, vivono con lui altri animali domestici dal carattere ben più vivace di quello di Mike: un trio scatenato di tartarughe, Athos, Portos e Aramis, un gattino, Fluffy, dolce solo all'apparenza e due dispettosissimi procioni, Freddy e Mercury, gli renderanno la vita molto movimentata!

I due fratelli Freddy e Mercury rappresentano un perfetto duo comico: potrebbero sembrare inoccui, con i loro piccoli occhi teneri e il pelo così morbido, ma attenzione! In realtà sono dei furbissimi ladri che tentano continuamente di svaligiare le case del quartiere. Freddy è astuto, sempre pieno di idee per ingannare Mike ed introdursi in casa, mentre Mercury, al contrario, è un vero imbranato che spesso dimentica quello che sta per fare! Fluffy, delizioso gattino, non ha idea di cosa sia il pericolo essendo sempre vissuto in casa e il povero Mike trascorrerà la maggior parte del suo tempo cercando in tutti i modi di preservare la sua salvezza. A completare questa simpatica compagnia, ci sono anche le tre energiche tartarughe, Athos, Portos e Aramis, che trasformano la casa in un luogo dove praticare ogni tipo di sport: sono piccole ma riescono incredibilmente a causare ogni sorta di danno.

Ogni volta che i padroni escono, la tranquilla dimora diventa un vero campo di battaglia e Mike sarà l'unico ad impegnarsi per impedire che venga distrutta. Tra un disastro e l'altro, nei rari momenti di tranquillità, il simpatico protagonista cercherà di conquistare in tutti i modi Iris, una bellissima cagnolina di cui è follemente innamorato. Riuscirà nel suo intento? Flirtare con lei non si rivelerà affatto semplice, soprattutto quando intorno a Mike regna il caos più assoluto.

Una cosa è certa: insieme all'irresistibile Mike e ai suoi amici non ci si annoia mai! Mike il Carlino è uno show pieno di momenti esilaranti dedicato ai bambini e a tutti gli amanti degli animali, protagonisti assoluti (insieme ai guai!) della serie.