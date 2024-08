Michelle Comi dice no alla maternità: "Meglio una borsa di Prada o la chirurgia estetica"

L'influencer di internet Michelle Comi aveva di recente fatto notizia a causa di una presunta lite, poi sfociata in una aggressione, contro la tiktoker Elisa Esposito, la prof- del "corsivo". Oggi però ciò che ha fatto maggiormente scalpore riguardo la Comi riguarda tutt'altra questione.

Michelle Comi contro la maternità?

In un recente video sui social infatti l'influencer ha espresso la sua volontà di non avere figli in quanto non si sentirebbe affatto a suo agio nei panni di madre: "Lo faccio per lasciarlo ai miei genitori o fare live su Instagram? Non mi faccio sformare la pancia per farmi uscire un coso dalla vagina". Michelle poi non si è fatta mancare qualche frecciatina ai danni di tutti coloro che pensano di avere un figlio senza avere i mezzi e le finanze necessarie per accudirlo e mantenerlo nel modo più adeguato.

Rosalinda Cannavò, niente maternità a breve ma pensa di congelare gli ovuli

"Io quando mi sento sola mi faccio comprare una nuova Prada. Quando ho voglia la tiro fuori e quando non ne ho più voglia la rimetto nell'armadio", ha proseguito nel video la Comi. Inutile dire che la questione ha suscitato più di qualche polemica sul web ed è per questo che l'interessata è tornata a farsi sentire con un ennesimo video, in cui si è definita stufa di tutti gli attacchi ricevuti in merito. "Vi rovinate la vita per un marmocchio che non volevate veramente ma che ormai avete fatto. Mille volte meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo che usarli per mantenere un figlio". Non rimane che attendere e vedere come i suoi follower prenderanno la replica.