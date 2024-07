Michael Mann si unisce a Letterboxd: ecco i suoi 14 film preferiti di sempre

Martin Scorsese non è il solo maestro del cinema che si misura coi social media e la modernità. Anche Michael Mann si è messo in gioco unendosi a Letterboxd, il social media che permette ai cinefili di registrare e votare i film visti. Mann ha così postato la sua prima lista intitolata 14 Film Preferiti in ordine casuale (eccetto La corazzata Potëmkin).

Michael Mann ha dunque rivelato che il suo preferito di sempre sarebbe l'epica pellicola di Sergei Eisenstein resa celebre tra i non cinefili italiani grazie a Fantozzi. Tra le altre pellicole spiccano classici come Apocalypse Now e Giungla d'asfalto, ma anche film recenti come The Hurt Locker e Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Ecco la sua lista:

"La corazzata Potëmkin" (dir. Sergei Eisenstein)

"Dottor Stranamore" (dir. Stanley Kubrick)

"Biutiful" (dir. Alejandro González Iñárritu)

"Toro Scatenato" (dir. Martin Scorsese)

"Incendies" (dir. Denis Villeneuve)

"Fiore secco" (dir. Masahiro Shinoda)

"L'Atalante" (dir. Jean Vigo)

"Giungla d'asfalto" (dir. John Huston)

"Povere Creature!" (dir. Yorgos Lanthimos)

"Apocalypse Now" (dir. Francis Ford Coppola)

"Piombo rovente" (dir. Alexander Mackendrick)

"The Hurt Locker" (dir. Kathryn Bigelow)

"Le catene della colpa" (dir. Jacques Tourneur)

"Il labirinto del fauno" (dir. Guillermo del Toro)

Un regista cinefilo dai gusti raffinati

La passione di Michael Mann per classici come La corazzata Potëmkin, Dottor Stranamore e Apocalypse Now è cosa nota visto che il regista di Heat - La sfida li aveva inclusi già in classifiche passate. Ma l'elenco Letterboxd di Mann ha mostrato anche un'evoluzione nei suoi gusti: il regista ha sostituito i suoi preferiti precedenti come Avatar e Quarto Potere con opere come Il labirinto del fauno e il recente Povere creature!.

Michael Mann: la maestria e le emozioni del suo cinema in cinque scene da antologia

Mann è tornato alla regia dopo una pausa di otto anni dirigendo Ferrari, pellicola biografica dedicata alla figura di Enzo Ferrari. Adesso sta pianificando di tornare a collaborare col protagonista Adam Driver per il sequel di Heat, che dovrebbe entrare in produzione a fine 2024.