Michael Bublé annuncia il suo ritiro: "La malattia di mio figlio mi ha cambiato la vita"

Michael Bublé ha confermato di voler dire addio al mondo dello spettacolo durante un'intervista rilasciata al The Daily Mail in cui ha spiegato in che modo la malattia del figlio Noah gli ha cambiato la vita.

Il cantante ha spiegato: "La mia intera esistenza è cambiata. La mia percezione della vita. Non so se potrò finire questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico".

Michael ha poi rivelato l'impatto avuto dalla scoperta che suo figlio Noah aveva un tumore: "Vuoi semplicemente morire. Non sai nemmeno come riesci a respirare. Ora sto semplicemente cantando la musica che amo. Mi sto ritirando dal mondo dello spettacolo. Ho realizzato l'album perfetto e ora posso andarmene mentre sono al meglio".

La star della musica aveva parlato della malattia di Noah sottolineando che ora è tutto perfetto, e raccontando: "Era un tumore al fegato e la cosa più importante era toglierlo, con dei margini puliti, perché se ci si riesce si trasforma da una cosa spaventosa ad avere delle ottime possibilità di guarigione. Nessuno ama parlare delle percentuali ma, onestamente, abbiamo una buona probabilità che possa vivere la nostra vita e non aver paura ogni giorno. Sappiamo che ora stiamo bene, ma quello che abbiamo vissuto è stato fottutamente brutale".

Durante la lotta contro la malattia del figlio Bublé ha messo in discussione tutto quello in cui credeva: "Vivendo tutto questo con Noah, non ho messo in discussione chi ero, semplicemente tutto il resto. Perché siamo qui? È tutto qui? Perché se è tutto qui ci deve essere qualcosa di più grande. Ho deciso che non leggerò mai più il mio nome stampato sui giornali, non leggerò una recensione e non l'ho mai fatto. Ho deciso che non avrei più usato i social media ed è quello che ho fatto".

Noah, che ha cinque anni, ha sconfitto il cancro e il padre ha inciso Love, il primo album dopo la diagnosi del figlio, decidendo che sarà l'ultimo.