Mentre non c’ero: al via le riprese del corto con Lodo Guenzi

Sono in corso a Roma le riprese del corto Mentre non c'ero, interpretato da Lodo Guenzi ed Elena Cotta e diretto da Maurizio Rigatti.

Sono iniziate a Roma le riprese del corto Mentre non c'ero, prodotto da Medica Group in collaborazione con Università Mercatorum e Laserfilm, con la regia di Maurizio Rigatti, la fotografia di Gianni Mammolotti e la partecipazione di Lodo Guenzi.

Mentre non c’ero: Lodo Guenzi sul set insieme a Gianluca Melillo Muto, Maurizio Rigatti ed Elena Cotta

Il progetto, ideato e prodotto da Gianluca Melillo Muto (Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Medica Group) e validato scientificamente dal Dott. Giandominik Bossone, è interpretato da Lodo Guenzi ed Eleonora Giovanardi con la partecipazione straordinaria di Elena Cotta, oltre ai giovani Nicola Amato, Raffaella Anzalone e Khrystyna Novak.

"Il film - commenta il Presidente di Medica Group Riccardo Starace - racconta la storia di un medico che aiutando una sua paziente in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) viene a sua volta aiutato a rimettere in sesto la propria vita. Ma anche di quanto sia importante da un lato seguire con professionalità, da qui la necessità di una costante formazione professionale sanitaria di alto profilo, ed empatia le cure di chi è purtroppo è costretto a vivere una malattia debilitante che deve essere costantemente seguita e curata. E il modo migliore di aiutare chi soffre - conclude il Presidente di Medica Group - è sempre quello di vedere nel paziente non un malato "da curare" ma una persona di cui "prendersi cura". Da qui quel legame unico che si instaura fra operatori sanitari e pazienti che può cambiare la vita tanto degli uni quanto degli altri, sia in corsia che soprattutto a casa".