Ricordate Tonio Cartonio della Melevisione? Si è sposato con il compagno di una vita

Per chiunque sia cresciuto negli anni '90 di certo non sarà difficile aver visto almeno una volta un episodio de La Melevisione, un programma televisivo che ancora oggi, sin dai suoi esordi su rai 3, è visto e apprezzato da tutti i bambini che hanno modo di vederlo. Le avventure dei simpatici abitanti del fantabosco all'interno di questo mondo fiabesco sono senza tempo e ciò è dimostrato dall'affezione che ancora oggi i fan, ormai cresciuti, dimostrano verso gli interpreti di quelle figure.

Il matrimonio di Tonio Cartonio: chi è lo sposo e dove si è svolto l'evento

Il tempo, si sa, non si può fermare, questo passa inesorabilmente per tutti. Lo stesso vale anche per Danilo Bertazzi, al secolo Tonio Cartonio, l'ormai iconico folletto che con il suo carisma e la sua simpatia ha conquistato molti bambini che ogni pomeriggio accendevano la TV pronti a scoprire che cosa sarebbe accaduto al loro simpatico amico che si trovava al di là dello schermo e che si rivolgeva sempre a loro facendoli sentire parte attiva di ciò che stava succedendo. Ad oggi però, Danilo ha 64 anni ed ha da poco compiuto un passo decisivo per la sua vita.

Si perché, proprio lo scorso 1 Luglio l'attore ha convolato a nozze insieme a quello che è stato il suo compagno di vita per ben 12 anni, Roberto Nozza. I due si sono sposati in Brianza alla presenza dei propri amici e famigliari. A renderlo noto è stato lo stesso ex interprete di Tonio Cartonio che ha pubblicato sui suoi social alcune foto che lo ritraggono insieme a suo marito ed ai genitori. Poche le parole che fanno seguito agli scatti: "L'amore è amore".