MAX3MIN - Very Short Film Festival, aperto il bando di selezione

Dopo il successo della prima edizione, con oltre 2700 film ricevuti, torna dall'11 al 22 marzo MAX3MIN, festival di cortometraggi con film di breve durata, per un massimo di 3 minuti, che ha aperto il bando di selezione.

Ideato e diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied, MAX3MIN è un festival playlist che anche per la seconda edizione ricerca in tutto il mondo storie che possano essere raccontate nel breve tempo di una canzone. Il bando di selezione che si chiuderà il 13 dicembre 2021, ad eccezione dei film prodotti nel 2022, per cui il bando rimarrà aperto fino al 20 gennaio 2022. Anche per quest'anno non ci saranno suddivisioni in categorie, stili o tecniche, alla ricerca, in tutto il mondo, di cortometraggi girati in ogni formato, in qualsiasi luogo e in ogni tempo, prodotti a partire dal 1° gennaio 2019.

La seconda edizione si svolgerà dall'11 al 22 marzo 2022 e, anche quest'anno, il festival ospiterà film di ogni genere, con il solo limite della durata, ma senza limiti geografici: la programmazione di MAX3MIN, infatti, sarà disponibile gratuitamente non solo entro i confini nazionali ma worldwide. La formula del festival resterà invariata, ma con tante novità: più formazione attraverso una serie di webinar; più arti visive, new media e più tecnologia, con il coinvolgimento di realtà e professionisti in una sezione dedicata; più spettacolo e performance per una serata conclusiva ricca di contenuti e ospiti.

Tra le novità di quest'anno, MAX3MIN lancia un'iniziativa collaterale con 3SHOTS - The Triptych Photography Festival, un festival di fotografia on-line, internazionale, disponibile in tutto il mondo, che nasce per portare all'estremo il concept che ha caratterizzato il festival di cortometraggi MAX3MIN. C'è tempo fino al 30 settembre per poter inviare i progetti fotografici e partecipare al bando di concorso.

Partendo dalla sfida lanciata da MAX3MIN di raccontare una storia in soli 3 minuti, 3SHOTS ricerca progetti fotografici che in tre foto possano condensare una storia. 3SHOTS si svolgerà online dal 18 al 20 novembre, con una cerimonia di premiazione in live streaming il 21 novembre. I trittici selezionati verranno presentati all'interno del vernissage on-line sulla piattaforma di MAX3MIN in una sezione dedicata a 3SHOTS. L'ultima sera del vernissage - della durata tre giorni - la giuria internazionale, composta da professionisti del mondo della fotografia, decreterà il vincitore al quale verrà assegnato un premio in denaro.