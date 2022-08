Matrimonio a Prima Vista Italia, gli audio di un accordo tra Carolina e Lucas

Una coppia della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, formata da Carolina e Lucas, è stata scoperta ad accordarsi. Gli audio sono stati caricati sul sito di Real Time, il docu-reality è disponibile, dal 15 luglio, in esclusiva su Discovery+.

Da sei stagioni Matrimonio a prima vista Italia è stato acquistato dal gruppo ora denominato Warner Bros. Discovery. Le puntate vengono caricate settimanalmente su Discovery+ per gli abbonati, in chiaro saranno trasmesse, su Real Time, dal prossimo ottobre.

Dopo il matrimonio e la luna di miele, le coppie del programma devono cimentarsi nella convivenza, ed è qui che sono caduti Carolina e Lucas. I due, infatti, mentre i tecnici erano al lavoro, credevano di avere i microfoni spenti ed hanno parlato liberamente, forse troppo. I dialoghi sono stati caricati sul canale YouTube di Real Time, la voce fuori campo che introduce gli scambi di battute tra la coppia, avvisa che "stiamo per ascoltare qualcosa che cambierà il percorso dei due".

La prima a parlare è Carolina, che sotto voce, dice a Lucas "Io ho un piccolo problema da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa, da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità. Di metterci d'accordo perché tu ne devi uscire bene". Dopo un debole "no, no" di Lucas, la ragazza aggiunge "io ti ho capito. Però io piuttosto esco come una stronza, capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare".

Ora tocca a Lucas replicare: "Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto 'Guarda Lucas, non mi è scattata se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più stronza' e ti ho detto 'Guarda, ho capito'. Per venirti incontro ti ho detto: 'Anche io ho una situazione'. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori figo o brutto, non me ne frega un cazzo".

Nella prossima puntata del docu-reality sapremo la decisione che verrà presa dalla produzione e l'interpretazione che verrà data a questo scambio di battute.