Master Crimes su Rai 1 da stasera: la trama, il cast, da quante puntate è composta la serie gialla francese

Al via stasera su Rai 1 in prima serata la nuova serie gialla franco-belga, Master Crimes, che ha per protagonista una criminologa dal grande intuito ma dal pessimo carattere: ecco la trama, il trailer, il cast e il numero di puntate.

Il martedì si tinge di giallo, a partire da stasera, su Rai 1, perchè in prima serata è pronta a sbarcare una nuova criminologa. Lei è Louise Arbus ed è la protagonista di Master Crimes, la nuova serie franco-belga ambientata a Parigi che, a novembre 2023, ha conquistato già il pubblico francese e si prepara ora a tenere incollato allo schermo anche quello italiano.

La trama e il trailer di Master Crimes

Louise Arbus insegna Psicocriminologia alla Sorbona di Parigi. Un tempo collaborava con la polizia ma da quando ha contribuito a far finire dietro le sbarre un uomo che ora crede innocente, rifiuta qualunque contatto con le forze dell'ordine.

Louise è conosciuto nel suo ambiente per i suoi libri, per il suo intuito infallibile ma anche per il pessimo carattere.

Uno strano delitto, però, sta per cambiare per sempre la sua vita: la vittima infatti portava sul corpo una frase, "Aspetto l'assassino perfetto", poche parole che Louise non può ignorare perchè è stata proprio lei a scriverle in un suo libro. Quando il commissario Rugasira chiede il suo aiuto, lei non può sottrarsi e accetta di tornare a lavorare con la polizia. A patto che possa essere a capo di una squadra formata da quattro dei suoi studenti migliori: Samuel, Mia, Boris e Valentine.

Fin dal principio, però, i rapporti con le forze dell'ordine non sono dei migliori per via del pessimo carattere della Arbus ma anche dei continui screzi con la capitana Delandre. A complicare il tutto c'è una scoperta: Mia, la sua studentessa, è in realtà la figlia di quel Pierre Dalaunay che proprie Louise aveva fatto condannare. La ragazza, dopo aver violato i server dell'Università, è riuscita ad avere accesso ai suoi corsi e da allora non la perde mai di vista...

Il cast della serie gialla

Protagonista assoluta di Master Crimes è Muriel Robin nei panni della protagonista Louise Arbus. La capitana Delandre, partner nelle indagini assai poco gradita a Louise, ha il volto di Anne Le Nen, mentre Olivier Claverie è il commissario Oscar Rugasira. I quattro studenti, Samuel, Mia, Boris e Valentine sono rispettivamente Victor Meutelet, Astrid Roos, Nordine Ganso e Thais Vauquieres.

Nicolas Briançon, infine, è Pierre Delaunay, padre di Mia, finito in carcere anni prima per un possibile errore di valutazione di Louise Arbus.

Da quante puntate è composta la serie francese

La prima stagione di Master Crimes è composta in totale da 6 episodi di circa 50 minuti ciascuno. Su Rai 1 ci saranno in totale tre prime serate in compagnia della criminologa Louise Arbus, sempre di martedì in prima serata. L'ultima puntata andrà in onda il 27 agosto, salvo variazioni di palinsesto.

La serie sarà visibile anche in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay.