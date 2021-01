Marion Ramsey è morta a 73 anni, in Scuola di polizia era l'agente Laverne Hooks

L'attrice Marion Ramsey è morta all'età di 73 anni, era conosciuta dal pubblico per i film di Scuola di polizia in cui ha interpretato Laverne Hooks

Marion Ramsey è morta oggi giovedì 7 gennaio 2021 all'età di 73 anni, l'attrice era conosciuta per il ruolo di Laverne Hooks nei film di Scuola di polizia.

La triste notizia è stata comunicata dai responsabili di Roger Paul Inc, agenzia di manager che lavorava con l'attrice.

La causa del decesso di Marion Ramsey non è stata per ora rivelata, anche se non stava bene da alcuni giorni.

L'attrice era nata a Philadelphia e ha iniziato la sua carriera a teatro in occasione della produzione originale di Hello, Dolly!. Tra i successivi spettacoli in cui ha recitato c'è anche il musical flop Miss Moffat, che ha avuto come protagonista Bette Davis e con la regia di Josh Logan, ed Eubie!, show sulla vita di Eubie Blake.

Marion Ramsey ha lavorato a lungo per la televisione e il cinema in occasione di show come I Jefferson e Cos. L'attrice ha poi recitato nel 1984 in Scuola di polizia nel ruolo di Laverne Hooks, personaggio presente in tutti i cinque sequel.

Nel 2015 e 2016 aveva poi recitato nei film tv Lavalantula e 2 Lava 2 Lantula!, potendo quindi collaborare nuovamente con Steve Guttenberg.