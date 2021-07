Mario Balotelli contro la sua ex: “basta fare figli solo per soldi”

Botta e risposta sui social tra Mario Balotelli e l'ex fidanzata: il calciatore su Instagram ha pubblicato una storia contro le donne che fanno figli solo per soldi ma la ragazza si è sentita chiamata in causa.

Tra Mario Balotelli e l'ex fidanzata, Clelia, è bagarre social: il calciatore nelle storie di Instagram ha tuonato contro le donne che fanno figli solo per soldi. La donna, sentendosi chiamata in causa, ha risposto accusando Balotelli di perseguitarla mentalmente.

Oggi Mario Balotelli è finito nelle tendenze social non per meriti sportivi ma per alcune storie di Instagram in cui si è scagliato contro le donne che fanno figli solo per soldi. Mario non ha fatto nomi ma tutti hanno pensato che si riferisse alla sua ex Clelia che poco dopo gli ha risposto, sempre via social. "La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale - ha scritto Mario Balotelli. "La famiglia nasce dall'amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è... E la punizione alla fine sarà eterna", ha scritto nell'ultima storia invocando la punizione divina per la sua ex che poco dopo ha risposto.

Clelia, dal suo account ufficiale, ha replicato all'ex compagno taggandolo, in maniera che non ci fossero equivoci: "sono una sua vittima fisicamente e mentalmente... Non si ferma mai. Non ha rispetto delle madri. L'unica cosa che fa, è mentire".

I due ex sono diventati genitori di Lion pochi mesi dopo essersi conosciuti a Nizza agli inizi del 2017. Per Balotelli si tratta del secondogenito, nel 2012 infatti è nata Pia, la bimba avuta con Raffaela Fico. Mario ha riconosciuto sua figlia solo nel 2014, in seguito ad una controversia durante la quale il calciatore si era sottoposto al test del DNA.

Mario Balotelli quest'anno non giocherà in Italia, l'ex nazionale, dopo aver mancato la promozione in seria A con il Monza, ha firmato un contratto triennale con l'Adana Demirspor, squadra neo-promossa nella massima divisione del campionato turco.