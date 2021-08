Marco Simoncelli: al via le riprese di SIC, il documentario sul pilota di MotoGP

SIC, il documentario dedicato alla breve ma intensa vita di Marco Simoncelli, arriverà prossimamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW.

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, Sky ha annunciato l'inizio delle riprese di SIC, il documentario Sky Original dedicato al pilota di MotoGP che ha perso la vita nel 2011, a soli 24 anni, sul circuito di Sepang, in Malesia.

Il prossimo 23 ottobre saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla tragica scomparsa di Marco Simoncelli. In quel maledetto giorno del 2011, il pilota di MotoGP perse la vita sulla pista di Sepang, in Malesia, proprio quella dove, appena tre anni prima, aveva vinto il campionato mondiale. Un evento drammatico che ha segnato in maniera indelebile non solo i tantissimi amici ed i parenti di Simoncelli ma anche tutti gli appassionati di sport e coloro che avevano imparato a voler bene all'atleta romagnolo per il suo eterno sorriso ed il contagioso entusiasmo.

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli, Sky ha annunciato l'inizio delle riprese di SIC, il documentario Sky Original dedicato proprio al campione della MotoGP. Il titolo è provvisorio ma racchiude in sé tutto l'affetto che lega ancora oggi tantissime persone a Simoncelli, soprannominato da tutti proprio con quelle tre lettere che prestano il titolo all'opera diretta da Alice Filippi. Quest'ultima si è occupata anche della scrittura del documentario, insieme a Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone. Prodotto da Ettore Paternò e Roberta Trovato (Fremantle Italy e Mowe), SIC racconterà la storia del pilota classe 1987 che, prima di approdare alla massima categoria, ha vinto il titolo iridato nella classe 250. In particolare, l'opera si concentrerà sulla parabola umana e professionale del giovane motociclista ripercorrendo proprio la stagione 2008, quando Marco, dopo un anno di cadute, difficoltà e accesi duelli, ribaltando ogni pronostico ha vinto il titolo mondiale. Il documentario comprenderà anche interviste e ricordi inediti, offrendo al pubblico un ritratto intenso del campione.

"Sky Documentaries è il canale perfetto per proporre storie che hanno lasciato il segno", ha dichiarato Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, aggiungendo: "Oltre alle grandi biografie e alle migliori docu-serie internazionali, siamo felici di poter raccontare, con i documentari Sky Original, personaggi e storie italiane memorabili. Per questo abbiamo deciso di dedicare a Marco Simoncelli un ricordo intimo ed 'eroico', a dieci anni dalla sua scomparsa. SIC è la storia di un campione che resta indimenticabile". SIC arriverà in prima assoluta prossimamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW.