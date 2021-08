Marcell Jacobs, Fedez è “fiero di lavorare al tuo fianco”: ecco perchè

Marcell Jacobs e Fedez sono legati da un progetto comune da circa tre anni: il neo campione olimpionico dei 100 metri a Tokyo 2020 fa infatti parte della Doom Entertainment, l'etichetta e agenzia fondata dal rapper milanese e da J-AX.

Dopo la firma con Fedez, il campione olimpico, intervistato da Il Giornale di Brescia, aveva dichiarato: "Ho siglato un contratto con un'agenzia di immagine gestita da Fedez. Diventerò testimonial per il lancio di prodotti sportivi, dalle calzature all'abbigliamento".

Ieri Marcell Jacobs ha scritto la storia dell'atletica italiana trionfando nei 100 metri, e diventando uno degli uomini più veloci del pianeta. Subito dopo la vittoria, l'atleta, cresciuto a Desenzano del Garda, ha ricevuto anche i complimenti del Primo Ministro Mario Draghi, che gli ha telefonato nel bel mezzo di un'intervista.

A Marcel Jacobs sono arrivate le congratulazioni di numerosi sportivi ed artisti, ma molti sono rimasti stupiti dal commento scritto da Fedez: il rapper ha infatti pubblicato nelle storie di Instagram una foto con la scritta "Fiero di lavorare al tuo fianco, orgoglio italiano".

Molti utenti si sono incuriositi, non tutti infatti sanno che circa tre anni fa Marcel Jacobs ha firmato per la Doom Entertainment, ex Newtopia, l'etichetta fondata da J-Ax e Fedez nel 2013. Nello scorso anno Fedez ha ceduto per 2 milioni di euro il 51% delle quote di Newtopia s.r.l. a Be Group. La fusione ha dato vita alla nuova società, la DOOM Entertainment.