Manchester United-Roma di Europa League: dove vederla stasera in TV e in streaming

Stasera si gioca Manchester United-Roma: ecco dove vederla in TV e in streaming e dove recuperare il secondo incontro di andata delle semifinali della UEFA Europa League 2020/2021 previsto oggi.

Manchester United-Roma che si gioca stasera alle 21:00 ed è uno dei due incontri di andata validi per le semifinali della UEFA Europa League 2020/2021. Il match è il primo passo per accedere alla finalissima che si giocherà il 26 maggio alle ore 21 al Gdansk Stadium di Danzica, in Polonia.

Dove vederla in TV

Manchester United-Roma andrà in onda alle ore 21:00 in chiaro su TV8 dallo stadio Old Trafford di Manchester. L'incontro si potrà vedere anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (canale 472 e 482).

La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile. Il commento Tecnico sarà di Luca Marchegiani, mentre le interviste a bordocampo saranno realizzate da Alessandro Alciato.

Dove vedere la seconda semifinale di Europa League in TV

Villarreal-Arsenal FC andrà in onda alle ore 21:00 dallo stadio de la Cerámica di Villareal. L'incontro si potrà vedere in esclusiva su Sky Sport 253. La Telecronaca sarà di Federico Zancan. Il Commento Tecnico di Daniele Adani

Dove vedere l'Europa League in streaming

Tutte le partite trasmesse, compresa quella della Roma, possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.