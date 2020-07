Malèna: stasera su Rete 4 il film con Monica Bellucci

Va in onda stasera su Rete 4, in seconda serata, alle 23:34, Malèna, film diretto nel 2000 da Giuseppe Tornatore, con Monica Bellucci e le musiche di Ennio Morricone.

Stasera su Rete 4, in seconda serata alle 23:34, arriva Malèna, pellicola del 2000 diretta da Giuseppe Tornatore, che si chiama come la sua affascinante protagonista, interpretata da Monica Bellucci.

Sicilia, anni '40. Il piccolo Renato Amoroso è follemente innamorato della donna più bella del paese, Malèna (Monica Bellucci), e mentre fantastica su di lei, scoprendo la sessualità ed immaginandola di volta in volta come la Jane di Tarzan, un'affascinante Cleopatra, la pupa di un gangster o una pin-up dei calendarietti erotici dei barbieri. Malèna nel frattempo resta vedova e trovandosi in difficoltà economiche è costretta a prostituirsi...

Monica Bellucci si sfila le calze nel film Malèna

Due candidature agli Oscar nel 2001 per un film ormai diventato celebre, quella per la Migliore fotografia a Lajos Koltai e a Ennio Morricone per la Migliore colonna sonora. A Los Angeles non vincono ma in Italia trionfano, rispettivamente ai David di Donatello (Lajos Koltai) e ai Nastri d'Argento (Ennio Morricone).