Mahalia!: Jill Scott star del film biografico sulla Regina del Gospel

Jill Scott sarà la protagonista di Mahalia!, un film prodotto da Jamie Foxx e Queen Latifah e tratto dal libro scritto da Darlene Donloe.

Il progetto racconterà la storia della Regina del Gospel, diventata una delle pesonalità più ricche e potenti al mondo dando inoltre spazio alle sue canzoni più conosciute e famose.

Jill Scott sarà infatti Mahalia Jackson, considerata mentore e ispirazione di Aretha Franklin. L'artista è cresciuta in povertà e ha compiuto un'ascesa al successo che l'ha portata a New Orleans a diventare un'artista in grado di conquistare dischi di platino. Mahalia è stata la prima cantante gospel a esibirsi sul palco della Carnegie Hall e continuare a coinvolgere gli spettatori in tutto il mondo, tra cui presidenti, re e regine, fino alla morte avvenuta nel 1972.

La donna è conosciuta per aver ispirato il discorso I Have a Dream ed è diventata una grande sostenitrice di Martin Luther King Jr, padre del movimento dei diritti civili, e per aver dato forza alla campagna presidenziale di John F. Kennedy. Harry Belafonte una vola la descrisse come "la donna di colore più potente negli Stati Uniti".

Il film Mahalia! potrà inoltre accedere ai diritti dei brani incisi dall'artista.