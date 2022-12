Lupin, i film della saga su Prime Video in streaming da oggi

Lupin III: Trappola mortale, Lupin III vs Detective Conan, C'era una volta... Lupin e altri ancora sbarcano in streaming su Prime Video da oggi 31 dicembre 2022.

Lupin III vs Detective Conan è il film di Hajime Kamegaki arrivato in Italia la prima volta il 10 febbraio 2015, dopo essere uscito ben due anni prima in Giappone. Conan insegue Lupin III, niente di nuovo. Ma stavolta il motivo della caccia è grosso. Si tratta di un prezioso diamante che sta per finire nelle mani del celeberrimo ladro e dei suoi soliti complici. Conan si impegnerà con tutte le sue forze per impedire il furto e che il collega Zenigata fallisca di nuovo.

Lupin the 3rd vs Detective Conan: The Movie: la locandina del film

Sempre per il filone con il Detective Conan, spazio a Lupin III vs Detective Conan Il Film: nell'incrocio tra la serie Lupin III e Case Closed, la storia si svolge dopo lo speciale televisivo precedente, incorporando inoltre vari elementi del suo predecessore nella trama. La trama segue Conan Edogawa che si propone di arrestare Arsene Lupin III, sospettato di aver rubato un gioiello chiamato Cherry Sapphire.

Arriva anche Lupin III - Trappola mortale, datato 1996 e diretto stavolta da Monkey Punch: in Italia il film è stato mostrato ai fan nostrani per la prima volta nel maggio del 2000 direttamente su Italia 1, per poi sbarcare sul mercato home-video con un altro nome, Lupin III: The Movie - Dead or Alive. Dopo aver salvato alcuni uomini rinchiusi in una prigione, Lupin si avventura nel misterioso paese di Zufu per mettere le mani sul tesoro della famiglia reale, da poco spodestata da un colpo di Stato. Unico ostacolo? Il modernissimo sistema di difesa, letale per ogni tipo di ladro...

Lupin the 3rd vs Detective Conan: The Movie - Jigen punta la pistola alla testa di Conan

Lupin III - Episodio: 0 è il quattordicesimo special televisivo giapponese con protagonista Lupin III, trasmesso per la prima volta in Italia il 25 dicembre 2003 e proprio in questa occasione lo show ha preso il nome di C'era una volta... Lupin. Infine spazio a Lupin III - Le profezie di Nostradamus, film d'animazione del 1995 diretto da Shun'ya Itō e Takeshi Shirato. In Italia è arrivato per la prima volta il 24 maggio 1999: stavolta Lupin III vuole mettere le sue mani su un antico libro di profezie di Nostradamus, che sembra valere 50 milioni di dollari, ma per ottenerlo deve arrivare all'Isola dell'esecuzione e anche in Amazzonia, dovendosi scontrare con sette segrete e miliardari spietati.