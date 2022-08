Lupin III: Kiyoshi Kobayashi, voce di Daisuke Jigen, è morto all'età di 89 anni

Kiyoshi Kobayashi è morto all'età di 89 anni, dopo aver dato a lungo voce al pistolero e ladro Daisuke Jigen in Lupin III.

L'attore ha perso la vita a causa di una polmonite e la famiglia gli ha detto addio con un funerale che si è svolto in forma privata.

Nel mese di settembre 2021, Kiyoshi Kobayashi aveva annunciato che aveva detto addio all'iconico ruolo di Daisuke Jigen nella saga di Lupin, l'incorreggibile Lupin dopo ben 52 anni.

L'attore aveva doppiato il personaggio fin dal 1969 ed era l'unico membro originale del cast che, all'epoca, era ancora in attività.

Tra i personaggi che aveva interpretato c'erano anche Bem in Yokai Ningen Bem, lo statista Adrian Rubinsky in The Legend of the Galactic Heroes OVA, oltre a essere stato Crystal Bowie in Space Adventure Cobra, aver avuto la parte di Anguille Delaz e del Narratore in Mobile Suite Gundam 0083: Stardust Memory, Watari in Death Note e Avodola in JoJo's Bizarre Adventure, nel 1993.