L'ultimo amore di Casanova, stasera su Cielo il film erotico con Stacy Martin e Valeria Golino

Va in onda stasera su Cielo, alle 21:15, il film L'ultimo amore di Casanova, diretto nel 2019 da Benoît Jacquot, che vede come protagonisti Vincent Lindon e Stacy Martin, indimenticabile co-protagonista di Nymphomaniac.

Ambientato nel XVIII secolo, L'ultimo amore di Casanova ripercorre la relazione tra il noto seduttore italiano, arrivato in esilio a Londra, e una giovane cortigiana.

Giacomo Casanova (Vincent Lindon) non è più giovanissimo quando arriva in esilio a Londra anche se non ha certo perso il proprio fascino, nè la passione per le donne e per il gioco. Nella città straniera, però, viene irrimediabilmente sedotto dalla giovane e bella Madame de Charpillon (Stacy Martin), al punto da ignorare ogni altra donna gli graviti intorno.

Casanova è disposto a tutto pur di conquistarla ma lei, sfuggente, lo sfida: il suo amore deve diventare grande come il suo desiderio.

Basato su Storia della mia vita, l'autobiografia di Giacomo Casanova, il film è strutturato come un lungo flashback in cui un anziano Casanova racconta una storia risalente a 3 decenni prima, una "educazione forzata" all'obbedienza sentimentale che rischiò di condurlo alla follia.