Luis Miguel 2, su Netflix in streaming da oggi

Luis Miguel arriva su Netflix da oggi 18 aprile 2021 in streaming nel catalogo degli abbonati con la seconda stagione dello show messicano: pronti agli otto nuovissimi episodi?

Lo show è una versione ufficiale autorizzata sulla vita del cantante messicano Luis Miguel, interpretato in questa serie da Diego Boneta. L'artista è considerato uno dei musicisti latini più di successo di sempre, con oltre 100 milioni di copie vendute e un salto in tantissimi generi, che lo hanno consacrato in tutto il mondo, compreso Sanremo, dove arrivò al secondo posto all'età di 14 anni con Noi, ragazzi di oggi, datata 1985. La prima stagione si apre con il padre Luis Rey che scopre il talento del figlio, mentre lui è molto più interessato alla sua prima cotta, Mariana. Col tempo inizierà a diventare sempre più importante e, nella seconda stagione, andremo a scoprire la storia secondo due linee temporali diverse.

In una gli esordi della carriera, tra le prime difficoltà nel diventare qualcuno, mentre nell'altra il successo, l'amministrazione della fama, i tradimenti e i segreti della sua vita privata. Luis Miguel è stato nominato a 15 Grammy, vincendone 6. Nel cast Diego Boneta, Martín Bello, César Bordón, Óscar Jaenada, Anna Favella, Gabriel Nuncio, Vanessa Bauche, Juanpa Zurita, Kevin Holt, Cesar Santana e Andrés Almeida.