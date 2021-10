Luce dei tuoi occhi, terza puntata stasera su Canale 5: la trama

Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, torna stasera su Canale 5 alle 21:30 in via del tutto eccezionale: visti gli ottimi ascolti, infatti, la rete ha deciso di non mandarla in onda nel consueto slot del mercoledì sera per evitare lo scontro con la partita della Nazionale italiana di calcio, domani sera su Rai1.

La trama della terza puntata, in onda dunque in questo martedì 5 ottobre 2021, anticipa che un'attrazione irrefrenabile avvicina sempre più Emma ed Enrico ma incomprensioni legate a Miranda e un'inattesa scoperta porteranno alla luce verità dolorose della famiglia del professore.

Emma infatti decide di accompagnare Miranda dai nonni, gesto che non incontra il favore di Enrico perchè considerato troppo invadente.

La sorpresa peggiore però è in agguato: Emma vede una macchina verde parcheggiata nel garage dei suoceri di Enrico che somiglia proprio a quella ricercata per l'incidente di Valentina.

Enrico viene portato in commissariato: a denunciarlo è stata Emma.

Di cosa parla Luce dei tuoi occhi

Un thriller melò ambientato a Vicenza in un'affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, famosa étoile internazionale che vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide, il grande amore della sua giovinezza. Da allora non si è più voltata indietro ma adesso, dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita, insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva, si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei.

Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Nel ruolo di insegnante la donna cerca sui loro volti qualcosa che le assomigli, finendo per inciampare nella storia di ognuna e imparando ad amarle tutte. Valentina (Elisa Visari), Anita (Sabrina Martina), Miranda (Gea Dall'Orto), Sofia (Rebecca Antonaci), Alessia (Stella Maya Epifani), Martina (Linda Pani). Chi di loro è Alice?

Negli occhi appassionati delle ballerine Emma finirà per ritrovare i frammenti della ragazza che è stata un tempo, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo averlo ritrovato, si sorprenderà a fare i conti con il tempo che passa, con la forza dirompente dei sentimenti e con la possibilità di un nuovo amore, il padre di una delle sue allieve, l'insegnante del locale liceo Enrico Leoni, interpretato da Giuseppe Zeno. Perché non è mai troppo tardi per essere felici.