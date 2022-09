Lucca Film Festival 2022: da domani, anteprime di lungometraggi internazionali e ospiti di spicco

Il Lucca Film Festival 2022 si terrà da domani fino al 2 ottobre: si tratta di uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, tra anteprime di lungometraggi internazionali, mostre, musica e ospiti importanti. Il festival, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prevede la presenza di grandi artisti del cinema, con Premi alla Carriera e Omaggi, proiezioni e masterclass.

Per il primo anno, sarà consegnato il Premio Dante Alighieri Cinema Award: sarà assegnato a Peter Greenaway, il regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore gallese sarà protagonista di un incontro d'eccezione, domenica 2 ottobre, coordinato da Cristina Puccinelli che verterà sul suo progetto di girare il suo prossimo film a Lucca. L'incontro sarà seguito dalla proiezione de I misteri del giardino di Compton House, restaurato e proiettato a alla recente Mostra del Cinema di Venezia.

Tra gli altri ospiti internazionali animeranno le giornate del festival figura anche il regista, sceneggiatore, montatore e produttore argentino Gaspar Noé: il cineasta, noto per aver realizzato pellicole del calibro di Irréversible, Enter the Void e Love, sarà protagonista di una retrospettiva dei suoi lungometraggi, curata dal giornalista Paolo Zelati e da Stefano Giorgi, della direzione-artisti del festival, in varie location della città e di una Masterclass, il prossimo 24 settembre al Cinema Astra, moderata da Paolo Zelati, seguita dalla consegna del Premio alla Carriera a lui dedicato.

Altro ospite d'eccezione, il regista e sceneggiatore Paolo Virzì, che riceverà il Premio alla Carriera e sarà presente alla proiezione per le scuole. Quindi, il regista e sceneggiatore Premio Oscar Giuseppe Tornatore, che riceverà il nuovo Premio Sguardo Senza Confini 2022 e che sarà protagonista di una serata organizzata da Cristina Puccinelli, con un incontro dedicato a Ennio Morricone (che ha diretto il suo ultimo concerto proprio a Lucca). Per l'occasione suoneranno alcuni elementi dell'Orchestra del Conservatorio Boccherini e, a seguire, la proiezione del documentario "Ennio".

Saranno dodici i lungometraggi in concorso selezionati da Stefano Giorgi e Martino Martinelli, tutti in anteprima italiana. Una selezione che coinvolge 13 nazioni produttrici, per 7 opere prime, che abbracciano una molteplicità di generi, linguaggi e contenuti, puntando come ogni anno a valorizzare le opere dei nuovi talenti internazionali del mondo del cinema. Il Premio come Miglior Film, del valore di 3mila euro verrà conferito da una giuria composta da: Lina Nerli Taviani, Claudio Cupellini, David Riondino e Andrea Sartoretti.