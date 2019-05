Lucca Comics & Games al Salone Internazionale del Libro di Torino, il programma

Lucca Comics & Games ha svelato il programma degli eventi legati alla manifestazione, presente da oggi Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il più avanzato esempio di festival crossmediale in Europa si fa portabandiera del mondo del fumetto e del gioco e torna al Salone del Libro di Torino nelle vesti di Partner Culturale. Frutto di questa collaborazione, l'area Read'n'Play: uno spazio di 400 mq dedicato a giochi da tavolo e fumetti, con le migliori etichette del mercato. In quest'area sarà possibile giocare ai giochi finalisti del Gioco dell'Anno 2018 e al vincitore del Gioco di Ruolo dell'Anno: Azul, Flamme Rouge, Kanagawa, Dragon Castle, When I Dream, Lovecraftesque.

Non poteva esserci sede migliore di questa per il lancio della nuova edizione della kermesse lucchese, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre e che nel 2019 arriverà al suo 53° anno. Il Salone sarà infatti anche quest'anno lo scenario per lo svelamento del poster, per l'annuncio del tema 2019 e dei primi ospiti, elementi traino di un appuntamento che ha fatto dell'inclusione dei media e della partecipazione attiva del pubblico i propri cardini.

Lucca Comics & Games proporrà inoltre un ricco programma di incontri, laboratori, dibattiti e performance, presso le sale del Lingotto ma anche allo stand (Padiglione 1 / B50-C51). Tutti gli eventi sono realizzati ad hoc nel pieno rispetto dell'identità culturale che lega le due manifestazioni.

Tra le personalità di spicco presenti: Christian Cantamessa, lead designer and writer di Red Dead Redemption 1, videogioco action-adventure di grande successo e il direttore editoriale di Bonelli Michele Masiero che insieme al presidente del Museo del Cinema di Torino Sergio Toffetti e al direttore di Lucca C&G, Emanuele Vietina dialogheranno di western, cinema e vidogiochi; il matematico Piergiorgio Odifreddi, protagonista con Ennio Bilancini (IMT Alti studi di Lucca) di un incontro dedicato alle potenzialità del "gioco" come strumento di apprendimento, lente per interpretare la realtà e laboratorio per verificare le teorie. Tra i laboratori per bambini Blue Tube: chi porta l'acqua a casa? e lo spettacolo per famiglie La Storia Continua, liberamente tratto dal capolavoro di Michael Ende. Sul tema dell'immortalità, tra i percorsi del Salone, la tavola rotonda Highlander.

Infine, presso lo stand di Lucca Comics & Games, grazie al supporto tecnico di AK Informatica, sarà possibile sperimentare la realtà aumentata con l'esperienza delle interviste a due artisti di fama internazionale: Paul Bonner, famoso illustratore fantasy e Jerome Moreau, uno dei più rinomati fumettisti d'oltralpe. La video intervista farà entrare lo spettatore nello studio e nella vita lavorativa dei due artisti a 360°, letteralmente.

Days Gone, anteprima del videogioco PS4: on the road tra The Walking Dead e Sons of Anarchy

Tutti gli eventi saranno disponibili anche in live streaming sul canale twitch di Lucca Comics & Games. Riparte infatti da Torino la collaborazione con la piattaforma leader per l'intrattenimento multiplayer, una vera e propria community di riferimento per un live unico creato dall'interazione condivisa di milioni di utenti. Il live sarà affidato agli streamer Twitch Ckibe, Kenobisboch, e Kafkanya.

Maggiori informazioni su www.luccacomicsandgames.com. )