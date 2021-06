Love Island Italia con Giulia De Lellis da oggi su discovery+: come funziona e come si vota

Debutta oggi su discovery+ Love Island Italia, il programma interattivo condotto da Giulia De Lellis: ecco come funziona e come è possibile votare.

Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, lo show seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l'anima gemella e aggiudicarsi, così, un premio in gettoni d'oro in un finale a sorpresa. La conduttrice della prima edizione di Love Island Italia è Giulia De Lellis, popolare volto televisivo, fashion e beauty influencer con oltre 5 milioni di followers. Giulia seguirà i concorrenti nel programma durante la prima puntata e rientrerà in villa, a sorpresa, nei momenti salienti dello show, oltre a celebrare la coppia vincitrice nella serata finale.

Come funziona Love Island Italia

Lo scopo di Love Island Italia è uno: non rimanere single! I Lovers - così verranno chiamati i single - ragazzi e ragazze tutti tra i 19 e 30 anni, sotto l'occhio delle telecamere trascorreranno le loro giornate tra flirt romantici, attrazioni a volte corrisposte e a volte no, inevitabili gelosie, giochi di strategia, prove da superare ed eliminazioni. Ma in amore non è mai detta l'ultima parola.

Infatti le coppie potranno cambiare durante tutta la durata dello show - il cosiddetto recoupling - e sarà il pubblico a decidere il loro destino tramite l'App Love Island Italia, dove si potranno votare le coppie preferite ma anche decidere nuovi ingressi a sorpresa - le Bombshells - e molte altre attività. La coppia che nella puntata finale incontrerà maggiormente il gradimento del pubblico vincerà il programma e il montepremi di 20.000 euro in gettoni d'oro. Ma soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di una astuta strategia o del vero amore.

Come si vota

L'amore di Love Island Italia passa anche tramite l'APP ufficiale, disponibile su App Store e Google Play. Gli utenti saranno sempre aggiornati su tutto ciò che accade nella Villa dei Lovers, e potranno rivivere tutti i momenti più belli delle puntate, partecipare ai sondaggi e soprattutto influenzare le dinamiche che i single vivono nel romantico mondo di Love Island Italia! Nella sezione HOME sarà possibile rimanere costantemente informati grazie alle ultime news dalla Villa. Nella sezione LOVERS, si potranno conoscere meglio i single, consultare le loro schede e ricevere aggiornamenti sul loro percorso all'interno di Love Island Italia. Nella sezione PLAY, verranno condivise con gli utenti tutte le avventure dei Lovers e i momenti più importanti e più emozionanti di ogni puntata. La sezione VOTA, infine, è la parte dove gli utenti saranno i veri protagonisti! Da qui potranno supportare i loro Lovers preferiti e scegliere di eliminare chi convincerà di meno durante il programma.

Si può votare solo durante la nuova puntata in streaming su discovery+. Il pubblico, quindi, diventa un vero e proprio autore del programma muovendo i fili delle storie che si intrecceranno nella villa.