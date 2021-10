Love is in the air anticipazioni 6 ottobre 2021: Eda e Serkan finiscono in vacanza insieme

Love is in the air torna domani, mercoledì 6 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Eda e Serkan finiscono in vacanza insieme per colpa di qualcuno.

Love is in the air torna domani, mercoledì 6 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni parlano di una vacanza che, senza volerlo, Eda e Serkan finiranno per passare insieme.

Engin, su suggerimento di Serkan, come anticipa il promo dell'episodio 97, decide di cambiare strategia per convincere Piril ad avere un figlio. Farà leva sul suo spirito di contraddizione, fingendo di non volerlo lui, un figlio. E con esiti comici chiederà l'aiuto di Erdem. Lo stesso Erdem si presenta a casa di Ayfer e Melek pretendendo ospitalità, come risultato di una scommessa vinta con Melo E Leyla. Intanto, Deniz ha proposto e ottenuto da Eda, Ceren e Ferit di recarsi un paio di giorni in vacanza, perché Eda possa stare lontana da Serkan. Ma è proprio Serkan che insieme a Selin si reca nello stesso posto, in seguito a una macchinazione di Aydan.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.