Love is in the air anticipazioni 24 agosto 2021: Eda incontra il responsabile della morte dei suoi genitori

Love is in the air torna oggi, martedì 24 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda avrà un drammatico confronto con il responsabile della morte dei suoi genitori.

Love is in the air torna oggi, martedì 24 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano un confronto drammatico per Eda: incontrerà chi è responsabile della morte dei suoi genitori.

Eda vuole incontrare il responsabile della morte dei genitori e lo contatta dandogli un nome falso, prende appuntamento e mentre sta uscendo di corsa dall'ufficio, viene assalita dai paparazzi. Non reggendo lo stress ha l'ennesimo attacco di narcolessia. Leyla che nel frattempo aveva ascoltato la conversazione telefonica di Eda avverte Serkan che la segue, la salva e la porta via. Quando si riprende Eda avrà un drammatico confronto con il responsabile della morte dei genitori davanti agli occhi di Serkan.

Ayfer, accompagnata da Fifi, ha un appuntamento presso la fondazione che la incaricherà poi del catering durante una serata di beneficienza. Lì, farà la conoscenza di Nesrin, la mamma di Ferit e incontrerà, con lo stupore di entrambe, Aydan, anche lei socia dell'esclusivo club e anche membro attivo della fondazione.

Melo annuncia a Selin che Engin desidera assumerla come sua assistente e Erdem ascolta tutto, come anticipa il promo dell'episodio 62.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.