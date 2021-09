Love is in the air anticipazioni 22 settembre 2021: Melih riesce a intromettersi alla festa per Eda e Serkan

Love is in the air torna mercoledì 22 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Melih riesce a intromettersi durante alla notte dell'hennè, mettendo in pericolo Eda.

Love is in the air torna mercoledì 22 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni Melih trova un modo subdolo per intromettersi nella notte dell'hennè.

Ayfer dà in escandescenze così Eda decide di raggiungere Serkan per capire il da farsi. Da lui scopre che la colpa è da attribuire a Erdem, incaricato di comprare il necessario per il banchetto. L'uomo viene mandato a risolvere il problema, ma i cristalli di zucchero sembrano introvabili. Proprio quando sta per perdere le speranze, una donna gli consegna un pacco da parte del signor Melih, come anticipa il promo dell'episodio 84, contenente appunto i cristalli di zucchero (e non solo...), con l'unica richiesta di tenere segreto il nome del mittente.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.