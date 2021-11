Love is in the air anticipazioni 20 novembre 2021: Eda e Serkan alle prese con un omicidio

Love is in the air torna oggi, sabato 20 novembre 2021, su Canale 5 alle 15:48 con la nuova puntata: Eda e Serkan si ritrovano a indagare su un omicidio.

Love is in the air torna oggi, sabato 20 novembre 2021, su Canale 5 alle 15:48 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Eda e Serkan si ritrovano a fare i detective.

Dopo aver scoperto della sua malattia, il Bolat è deciso a godersi il tempo che gli resta da vivere. Ha sempre meno voglia di andare al lavoro, in compenso, dopo aver stilato una lista di desideri insieme a Eda, come anticipa il promo dell'episodio 137, la convince a imbarcarsi in un'impresa folle.

I due infatti cominciano a indagare su un caso di presunto omicidio: vanno a casa della vittima e interrogano i testimoni, proprio come nei film sui detective, ma i pericoli si rivelano assolutamente reali.

Intanto, Aydan confida ad Ayfer di voler dare una possibilità a Kemal e l'universo sembra ascoltarla.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e anche di sabato intorno alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.