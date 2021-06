Love is in the air anticipazioni 2 giugno 2021: Eda è vittima di un terribile malinteso

Love is in the air torna domani, mercoledì 2 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda sarà vittima di un malinteso creato da Serkan.

Love is in the air torna mercoledì 2 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni trovano Eda ancora costretta alla compagnia di Serkan Bolat, e questa volta per un terribile malinteso.

Tutto nasce dal fatto che Eda ha accettato la proposta di Melo di fare da assistente di volo ma non sa che il cliente da accompagnare è proprio Serkan Bolat!

Arrivati a destinazione pur in un clima di tensione, la ragazza decide di passare un po' di tempo in spiaggia, l'imprenditore invece è atteso alla festa di fidanzamento di Ferit e Selin, la sua ex compagna. Che Serkan cerca di far ingelosire affermando di essersi fidanzato. Riesce nel suo intento ma non si accorge che proprio Selin l'ha seguito: quando Eda si ritrova tra il Bolat e la sua ex capisce in un lampo che si è creato un terribile malinteso.

Selin crede infatti che sia proprio Eda la fidanzata di cui Serkan ha parlato!

La ragazza sta al gioco ma quando restano soli coglie nuovamente l'opportunità per ricordare all'imprenditore di non voler avere nulla a che fare con lui.

Nonostante tutto, il Bolat le fa una proposta: fingersi la sua nuova compagna per soli due mesi, il tempo necessario per mandare a monte le nozze di Selin. In cambio lui pagherà i suoi studi.

Eda non ha alcuna intenzione di accettare ma non ha ancora fatto i conti con i social: ormai migliaia di persone conosco il volto della "nuova fidanzata" di Serkan Bolat.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.