Love is in the air anticipazioni 19 agosto 2021: Serkan sferra un duro colpo a Efe

Love is in the air torna domani, giovedì 19 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano il tiro mancino di Serkan nei confronti di Efe.

Serkan rincorre Eda per tutto il giorno, ma oltre alla sua resistenza dovrà far fronte alle trappole che gli tendono le amiche di lei. Figen obbliga un loro vicino di casa a fingere di confessare il suo amore a Eda, per far ingelosire Serkan, come anticipa il promo dell'episodio 59.

Eda accompagna Aydan a un incontro fondazione benefica di cui fa parte. Il vero scoglio per la paesaggista sarà ritrovarsi faccia a faccia con Serkan, dopo averlo evitato.

Alla ArtLife, Efe rilascia una dichiarazione ma la resa dei conti deve ancora arrivare: Serkan ha richiesto che il suo discorso sia tradotto e inviato alla stampa europea, per infangare il nome del suo rivale all'estero, dove è più conosciuto.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.