Love is in the air anticipazioni 18 giugno 2021: una notte insieme sotto le stelle per Eda e Serkan

Love is in the air torna venerdì 18 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni si fanno romantiche, complice un cielo stellato e una proficua collaborazione sul lavoro.

Serkan incontra Birol per questioni di lavoro. Quest'ultimo avrà l'occasione di fornire spiegazioni a Serkan sulla situazione tra lui e sua moglie Sevil: a causa della testardaggine della donna ci sono problemi nella firma del contratto.

Nello stesso momento, al bar dell'albergo, Eda fa amicizia con Sevil e scopre che è la moglie di Birol.

Eda e Serkan faranno di tutto per mettere pace tra i due coniugi e per ottenere la firma di entrambi sul contratto.

Intanto Kaan, aiutato dalle confidenze dell'ingenuo Ferit, tenderà una trappola a Serkan durante la cerimonia di premiazione.

La notte prima della premiazione, Serkan e Eda si avvicinano molto, trascorrendola insieme al tempio di Apollo assistendo a una pioggia di stelle cadenti; all'alba faranno il bagno in una piscina naturale in un paesaggio da sogno.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.