Love is in the air anticipazioni 12 ottobre 2021: Ceren è in una fase di squilibrio emotivo

Love is in the air torna domani, martedì 12 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Ceren sta attraversando una fase di squilibrio emotivo.

Love is in the air torna domani, martedì 12 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni si concentrano su Ceren e sul suo momento particolare.

Aydan annega i suoi dispiaceri in una scatola di cioccolatini al liquore e, non essendo abituata a mangiarne, darà il meglio di sé in una scenata a casa della rivale Ayfer. La relazione tra Engin e Piril si sta adattando alla gravidanza di lei, non senza qualche difficoltà.

Ferit tenta di ricucire il suo rapporto con Ceren, trovando solo un muro che lei ha eretto, e si mostra preoccupato per il comportamento di lei, come anticipa il promo dell'episodio 103, che sta attraversando un momento di squilibrio emotivo, mostrandosi gelosa del rapporto tra Eda e Deniz. Selin organizza una cena con Serkan, Eda e Deniz per il giorno di San Valentino.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.