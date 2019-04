Love, Antosha: il documentario sulla vita di Anton Yelchin nelle sale USA in estate

Love, Antosha, il documentario dedicato alla vita di Anton Yelchin, verrà distribuito negli Stati Uniti durante l'estate.

A occuparsi del compito di portare nelle sale il progetto saranno i genitori dell'attore, Viktor e Irina, in collaborazione con Michael Tuckman.

Il progetto diretto da Garret Price ha debuttato a gennaio al Sundance Film Festival e il progetto arriverà nelle sale americane all'inizio di agosto nelle città di New York e Los Angeles, per poi espandere la distribuzione in altre città a settembre.

Anton Yelchin è morto in un bizzarro incidente nel giugno 2016 e i genitori dell'attore hanno dichiarato: "Questo film dimostra che la passione, il talento e l'amore che sono più forti di tutte le avversità. Possiede un'incredibile carica di energia".

Il documentario esamina la passione del giovane per l'arte tramite quello che aveva scritto tra le pagine dei propri diari, le fotografie, la musica originale e le interviste rilasciate dai membri della sua famiglia, dagli amici e dai colleghi tra cui Chris Pine, Jennifer Lawrence, Zachary Quinto, Jodie Foster, Kristen Stewart, Zoe Saldana, Frank Langella, J.J. Abrams e Willem Dafoe.

Drake Doremus, che aveva diretto Yelchin nel film Like Crazy, ha contribuito in veste di produttore esecutivo in collaborazione con Adam Gibbs e ha dichiarato: "Per noi era così importante realizzare questo film sul nostro amico, Anton Yelchin. Incarnava il verso spirito di ciò che significa 'vivere la vita al massimo' e la sua storia è all'insegna della speranza, del coraggio e, soprattutto, dell'amore per la famiglia e il cinema. Siamo grati nell'avere la possibilità di condividere la sua storia con gli spettatori questa estate".