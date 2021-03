Locarno 2021, L’immagine e la parola: Nicola Lagioia in streaming sabato 27 alle 16

Si terrà il 27 marzo l'ottava edizione dell'evento primaverile del Locarno Film Festival. Al centro del consueto percorso interdisciplinare tra cinema e letteratura sarà lo scrittore italiano Nicola Lagioia, premio Strega nel 2015 con La ferocia e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. L'evento si terrà online e sarà fruibile sul sito del Festival. L'immagine e la parola sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la Retrospettiva di Locarno74 dedicata ad Alberto Lattuada.

Con la primavera ritorna il consueto appuntamento con L'immagine e la parola, alla sua ottava edizione, che - dopo un anno di stasi - si propone in una formula online per continuare la sua riflessione e la sua indagine sul rapporto tra cinema e letteratura. Lo farà con una figura di primo piano della cultura italiana, Nicola Lagioia, tra i principali romanzieri contemporanei e da sempre fonte di ispirazione sia come scrittore che come operatore culturale.