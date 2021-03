Live - Non è la D’Urso, Walter Zenga e la reunion con i figli Andrea e Nicolò: "Ho mantenuto la promessa"

Walter Zenga ha riabbracciato i figli Nicolò e Andrea: l'ex portiere della nazionale ha raccontato al Live - Non è la D'Urso come è andato l'atteso incontro.

L'attesa reunion di Walter Zenga con i figli Andrea e Nicolò è stata raccontata dall'ex portiere della nazionale ieri sera al Live non è la D'Urso: il padre dell'ex gieffino ha rivelato a Barbara D'Urso che l'incontro è andato molto bene.

La storia del cattivo rapporto tra Walter Zenga e i figli, Nicolò e Andrea, nati dal matrimonio con Roberta Termali, ha tenuto banco per diverse settimane al Grande Fratello Vip 5 e nel salotto della domenica sera di Barbara D'Urso. Con l'uscita di Andrea dal programma di Alfonso Signorini la saga sembra essersi conclusa e Walter ed i figli si sono finalmente riabbracciati, come ha raccontato papà Zenga al Live - Non è la D'Urso di ieri sera, 28 febbraio e come potete vedere in questo video.

"Loro erano a Milano, io ho preso un aereo e sono arrivato. Quando si dice una cosa bisogna mantenerla", ha detto rispondendo alle domande di Barbara D'Urso. Subito dopo Walter ha voluto ribadire che in questi giorni è passato un messaggio sbagliato sul suo ruolo di padre: "Rispetto sempre le opinioni di tutti, ma se si dice che li ho abbandonati, sarebbe un'immagine falsa. Abbiamo parlato per due ore e mezza del più e del meno. Secondo me non dobbiamo parlare del passato e darci le colpe, che ci sono da parte di tutti, per un motivo o l'altro. L'importante è stabilire di avere un rapporto da far diventare più bello, perché il tempo non si recupera".

L'ex portiere della nazionale, che attualmente vive a Dubai, ha detto di non aver avuto modo di parlare con Roberta Termali, madre di Nicolò e Andrea, anche se l'ex conduttrice sportiva a Verissimo ha detto di essere felice di questa reunion tra padre e figli. Ritornando all'incontro con i suoi ragazzi Walter ha detto che per lui il momento più emozionante è stato quando gli hanno esternato i loro sentimenti "La cosa più bella che mi hanno detto è 'ti voglio bene'".