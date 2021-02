Live - Non è la D'Urso, arriva lo stop ufficiale da Mediaset

Niente da fare per Live - Non è la D'Urso, che ha ricevuto lo stop ufficiale di Mediaset prima del previsto. Un comunicato dell'azienda ha così confermato il rumor circolato già nei giorni scorsi, che aveva spinto personaggi come Nicola Zingaretti e Imma Battaglia a prendere posizione a favore di Barbara D'Urso.

Quando si concluderà lo show domenicale di Canale 5? Il prossimo 28 marzo 2021, dopo più di 70 puntate (Live - Non è la D'Urso va in onda dal 2019) in cui lo show serale di Barbara D'Urso ha sempre registrato ascolti soddisfacenti - soprattutto durante il "Prati-gate" - senza tuttavia mai brillare particolarmente.

Sarebbe stato proprio lo share, infatti, il motivo principale per cui Mediaset ha alla fine deciso di chiudere in anticipo Live.

L'azienda di Cologno Monzese, però, ha voluto rassicurare sulle sorti del programma, affermando che Live - Non è la D'Urso riprenderà in futuro con nuove edizioni.

In compenso Barbara D'Urso ha ottenuto un allungamento di Domenica Live. Come si legge nello stesso comunicato: "dall'11 aprile, dalle 15 alle 17, debutterà un nuovo spazio sempre a cura della conduttrice, dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire "Domenica Live": il programma andrà in onda fino alle 18.45, con quattro ore di diretta".