L'isola delle 30 bare, la miniserie stasera su Rai2: trama e cast della seconda puntata

Stasera su Rai2 alle 21:20 torna, con la seconda puntata, L'isola delle 30 bare, la miniserie francese basata sul romanzo omonimo di Maurice Leblanc, noto per i racconti su Arsène Lupin. Quello di venerdì 14 luglio è anche il penultimo appuntamento con i misteri e le superstizioni che aleggiano sull'isola bretone di Sarek.

Anticipazioni di venerdì 14 luglio

Episodio 3. La morte di Josèe Brechart sconvolge gli abitanti dell'isola. A casa di lei, Christine e Raphael trovano il registro delle nascite, utile per ricostruire gli eventi e dare la certezza alla donna di essere la madre di Paul. Padre Fabre indica in Christine la causa della maledizione che si è abbattuta sull'isola mentre Paul viene arrestato da Stéphane, nonostante l'agente non sia convinto della colpevolezza del ragazzo.

Episodio 4. Maguennoc, uno dei più terrorizzati da queste strane morti, invita altri isolani a partire nonostante il temporale in arrivo. Max sceglie di rimanere accanto a Lou, ormai rimasta sola. Nel frattempo la barca con la ventina di isolani, che era partita in fretta e furia, è affondata. Arthur, sconvolto, si mette a capo di una folla inferocita che dopo aver aggredito Stéphane, rinchiude Paul e Christine in un magazzino, per poi incendiarlo.

Il cast

Ecco interpreti e personaggi de L'isola delle 30 bare:

Virginie Ledoyen è Christine Vorski

Charles Berling è Raphaël Vorski

Stanley Weber è Stéphan Maroux

Martine Chvallier è Soizick Maroux, sindaco di Sarek e madre di Stephane

Jean-François Stevenin è Henri Dormont, padre di Christine

Anastasia Robin è Emilie Clavel

Dominique Pinon è Horacio

Adam Niane è Yannick Lantry

Thomas Mustin è Remy, il cuoco

Sinossi

Protagonista della vicenda è Christine Vorski, una giovane donna sposata felicemente con il marito Raphaël. Un giorno al suo telefono cellulare viene inviato un misterioso video che mostra il suo parto avvenuto quindici anni prima sull'isola bretone di Sarek, il luogo dove è cresciuta. Da quelle immagini Christine scopre che il trauma della perdita di suo figlio non è stato accidentale: il bambino, che pensava fosse nato morto, è stato ucciso dalle tre ostetriche, le sorelle Archignat. Contro il parere del marito, decide di tornare sull'isola per scoprire chi ha davvero assassinato il figlio e perché.

Sul traghetto per Sarek, Christine viene avvelenata e cade in mare, ma viene salvata in acqua e portata a riva. In paese ritrova gli amici d'infanzia, come il capo della gendarmeria Stéphane, e suo padre Henri, che ora vive lontano dal villaggio con la governante Marie e i suoi due figli, Paul e Lou. Presa una stanza nell'albergo locale, Christine comincia a cercare la verità, mentre una catena di delitti crea terrore sull'isola: sembra proprio che il suo ritorno, malvisto dalla famiglia, abbia risvegliato la terribile 'profezia delle trenta bare', una scandalosa vicenda di orgoglio e vendetta.

Dove vederla in streaming

Ciascuna puntata de L'isola delle 30 bare sarà visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, sia in contemporanea alla messa in onda televisiva (dalla sezione "Dirette"), sia on demand, dalla sezione "Guida TV" per i successivi 7 giorni o dalla pagina dedicata alla miniserie.