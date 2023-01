Lisa Marie Presley: la figlia di Elvis ricoverata in ospedale per un arresto cardiaco

Lisa Marie Presley, la figlia cinquantaquattrenne di Elvis Presley, è stata portata in ospedale a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Lisa Marie Presley, 54 anni, è stata portata d'urgenza in ospedale dopo aver subito un "arresto cardiaco completo", secondo quanto riportato da TMZ. Una fonte ha riferito che i paramedici hanno dovuto eseguire la rianimazione cardiopolmonare all'interno della sua casa di Calabasas prima che fosse portata via in ambulanza.

Inoltre, uno dei medici avrebbe perfino somministrato una dose di adrenalina alla Presley al fine di aiutarla a riprendere il polso. Le condizioni di Lisa Marie, figlia di Elvis Presley e della moglie Priscilla, rimangono poco chiare, specialmente se consideriamo che martedì sera era presente ai Golden Globe Awards a Beverly Hills.

Lisa Marie è una cantante, proprio come il padre, e ha tre figli: Riley Keough e le gemelle Harper e Finley. Il quarto figlio, Benjamin, è tragicamente morto suicida nel luglio 2020 a soli 27 anni.

La donna, oltre alla carriera musicale, ha gestito la redditizia Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha venduto l'attività. Nonostante questo è ancora la proprietaria di Graceland, la famosa tenuta di Elvis a Memphis, comprensiva di tutti i cimeli, gli arredi e i beni in essa contenuti.