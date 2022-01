L'indice della paura: il trailer ufficiale della nuovissima miniserie Sky Original

Dal 18 febbraio arriva su Sky e NOW L'indice della paura, un nuovo ed avvincente financial thriller tratto dall'omonimo best seller del 2011 scritto da Robert Harris.

Il canale Youtube di Sky ha appena pubblicato il trailer ufficiale della nuovissima miniserie Sky Original intitolata L'indice della paura, interpretata da Josh Hartnett: un adrenalinico financial thriller in quattro parti prodotto da Left Bank Pictures in associazione con Sky Studios che debutterà su Sky Atlantic il 18 febbraio 2022.

La miniserie, tratta dall'omonimo bestseller del 2011 di Robert Harris, adattato da Paul Andrew Williams e Caroline Bartleet per la regia di David Caffrey, vede Hartnett nei panni del Dr Alex Hoffman, genio informatico ed ex scienziato del CERN pronto a lanciare un sofisticato algoritmo per guadagnare immense quantità di soldi sfruttando la paura dei mercati.

I quattro episodi della serie, disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW, sono stati commissionati da Zai Bennett, Direttore Generale dei Contenuti, Sky UK e Irlanda, e Paul Gilbert, produttore esecutivo per Sky Studios. I produttori esecutivi sono Andy Harries e Sharon Hughff per Left Bank Pictures, e Paul Gilbert per Sky Studios. La miniserie è prodotta da Nuala O'Leary.

La sinossi de L'indice della paura recita: "Il dottor Alex Hoffman, scienziato e genio dell'informatica, è pronto a fare una fortuna. Insieme al suo migliore amico Hugo, anche suo socio in affari nel campo dei fondi speculativi, sta infatti per presentare agli investitori il VIXAL-4, un sistema guidato dall'intelligenza artificiale che sfrutta i timori nei mercati finanziari e opera molto velocemente, in modo da ottenere grandi rendimenti. Un vero e proprio ''indice della paura''. Il sistema promette enormi guadagni, ma le cose non vanno esattamente come previsto. Alex, infatti, sta per vivere le peggiori 24 ore della sua vita: un viaggio frenetico attraverso la realtà, la memoria e la fantasia paranoide lo costringerà a mettere in discussione tutto ciò che vede."