Linda Lavin, star della serie Alice, morta a 87 anni

Linda Lavin, attrice veterana candidata agli Emmy nella sitcom del 1976 Alice, è morta il 29 dicembre 2024 all'età di 87 anni. Lavin è morta inaspettatamente a causa delle complicazioni derivanti da un cancro ai polmoni scoperto di recente, ha detto a Deadline il suo portavoce. L'interprete era stata impegnata fino a poche settimane fa nella promozione della sua nuova serie Netflix No Good Deed, inoltre stava girando una nuova serie comica per Hulu, Mid-Century Modern, di cui era una delle protagoniste.

Ex baby star, Linda Lavin ha iniziato la sua carriera a Broadway negli anni '60, apparendo nel musical It's a Bird...It's a Plane... It's Superman e nella commedia Last of the Red Hot Lovers, che le è valsa la prima delle sei nomination ai Tony Award in 1970.

L'indimenticabile caameriera Alice

In una carriera lunga 50 anni, l'attrice si è divisa tra teatro e carriera a Hollywood. Memorabile il ruolo ricorrente nella sitcom ABC Barney Miller dal 1975 al 1976, a cui è seguita la popolarissima serie tv Alice, basata sul film di Martin Scorsese Alice non abita più qui. dove interpretava la polemica cameriera di un fast food e madre vedova. Lo show è andato in onda sulla CBS per nove stagioni e 202 episodi.

Da allora Lavin è diventata un volto ricorrente del piccolo schermo lavorando in tantissime serie tv. Solo quest'anno, era apparsa in veste di guest star in Elsbeth della CBS, aveva avuto un ruolo ricorrente nella serie Netflix in No Good Deed ed era stata ingaggiata come regular nella serie Mid-Century Modern, dove recitava a fianco di Nathan Lane, Matt Bomer e Nathan Lee Graham, riuscendo a girare cinque dei dieci episodi previsti prima della morte.

Nella sua ultima apparizione pubblica, sul red carpet di No Good Deed il 4 dicembre, la creatrice/produttrice esecutiva della serie Liz Feldman le ha reso omaggio su Instagram, pubblicando una foto dell'evento assieme al cast.

"Lavorare con te la prima volta volta è stato un onore e una gioia", ha scritto Feldman. "Mi è piaciuto scrivere per te su 9JKL tanti anni fa. Ti ho semplicemente amato. Essere intorno a te. Nella tua orbita magnetica. Il fatto che abbiamo potuto collaborare di nuovo per No Good Deed è stato semplicemente un dono. Sei stata, come sempre, incredibilmente gentile, esilarante e perfetta. Talentuosa e piena di vita. Il tuo calore e la tua gentilezza non hanno eguali. Ti ho semplicemente amato. Lo abbiamo fatto tutti. Sono così felice di averti visto qualche settimana fa alla premiere e di averti presentato ai miei genitori. Erano entusiasti di incontrarti. E mio padre mi ha detto chiaramente che tu eri il suo personaggio preferito di No Good Deed. Non era l'unico a pensarla così. Grazie per avermi fatto entrare nella tua splendida orbita. E per avermi permesso di girare con te per un po'".