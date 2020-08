Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa, stasera su Italia 1 gli episodi 1 e 2: anticipazioni

Da stasera su Italia 1, alle ore 21:20 in prima visione assoluta per l'Italia, va in onda Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa, la serie USA targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver.

Lincoln Rhyme ruota intorno alle indagini per catturare il serial killer chiamato "il collezionista di ossa". Protagonista è il genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes (Russell Hornsby), diventato tetraplegico proprio durante l'ultima caccia al noto assassino. Ad aiutarlo nell'impresa Amelia Sachs (Arielle Kebbel), una giovane agente del New York Police Department che soffre della sindrome post traumatica da stress da quando ha assistito al brutale omicidio dei suoi genitori.

In ogni puntata verranno risolti casi sempre diversi. Nelle anticipazioni dell'episodio 1, intitolato La caccia è aperta, il criminologo forense Lincoln Rhyme, dopo essere diventato tetraplegico a causa di una trappola preparata dal serial killer chiamato "il collezionista di ossa", si è ritirato dal lavoro nella polizia di New York. Quando viene ritrovato il cadavere di un uomo ucciso con lo stesso modus operandi del killer, Lincoln riceve la visita della sua vecchia squadra che gli chiede di collaborare alle indagini. A loro si unisce Amelia Sachs, una giovane agente dal passato traumatico, che per prima ha analizzato la scena del crimine, applicando proprio il metodo di Lincoln.

Nell'episodio 2, dal titolo Delirio di onnipotenza, un serial Killer, soprannominato "l'ira di Dio", commette una serie di omicidi in diretta streaming sul web. Sulla scena del crimine lascia una collezione di quadri raffiguranti i miti greci che narrano di uomini che sfidarono gli Dei e che per questo furono puniti. Seguendo questa traccia, la squadra guidata da Lincoln Rhyme riesce a scoprire e catturare il colpevole. Nel frattempo, il Collezionista di ossa continua a prepararsi allo scontro finale con il suo antico nemico.