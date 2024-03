La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024

La Volta Buona inizia una nuova settimana lunedì 25 marzo su Rai 1, con Caterina Balivo ai comandi del programma, pronto ad intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate previste per la settimana da lunedì 25 a venerdì 29 marzo.

La Volta Buona settimana da lunedì 25 a venerdì 29 marzo

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Lunedì 25 marzo

Primo ospite della settimana è l'attore Franco Nero, vero e proprio orgoglio del cinema italiano nel mondo.

A seguire con Caterina Balivo ci saranno Roberto Ciufoli e Anastasia Kuzmina, attualmente a teatro con il musical "Neverland, L'isola che non c'è".

Martedì 26 marzo

Oggi a La Volta Buona ci sarà Eleonora Pedron, attrice e vincitrice di Miss Italia nel 2002.

Mercoledì 27 marzo

Durante la puntata di mercoledì 27 marzo nel programma del daytime pomeridiano di Rai 1 sarà ospite la storica band Il Giardino dei Semplici, fondata a Napoli nel 1974.

In studio anche Eleonora Abbagnato, ballerina e attrice italiana che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

Giovedì 28 marzo

Nel quarto appuntamento settimanale ci saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ai quali seguirà poi l'intervista all'attrice Barbora Bobulova, attualmente impegnata nella serie Studio Battaglia 2, in onda il martedì in prima serata su Rai 1.

Venerdì 29 marzo

Oggi, venerdì 29 marzo, andrà in onda un best of, per rivivere alcuni dei momenti più belli di questi mesi di diretta.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il programma si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.