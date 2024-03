La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 22 a venerdì 25 marzo 2024

La Volta Buona lunedì 18 marzo su Rai 1 inizia una nuova settimana. Caterina Balivo sarà ai comandi del programma, pronta a intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in programma per la settimana da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2024.

La Volta Buona

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Ospiti della settimana

Lunedì 18 marzo

Primo ospite della settimana è Lunetta Savino, impegnata nella seconda stagione di Studio Battaglia, in onda su Rai 1 dal 19 marzo.

A seguire, Nicoletta Di Bisceglie, attrice de Il paradiso delle signore, sarà la protagonista del gioco telefonico. In sommario anche le interviste a Corrado Nuzzo e Maria di Biase, attualmente a teatro con lo spettacolo Delirio a due.

Infine ascolteremo Maninni, reduce dall'ultimo Festival di Sanremo dove ha cantato Spettacolare

Martedì 12 marzo

Oggi a La Volta Buona ci sarà La Sad, reduce dal Festival di Sanremo dove si sono esibiti sulle note di Autodistruttivo.

Alla vigilia del suo nuovo tour, arriva nel salotto di Caterina Balivo il cantautore Amedeo Minghi

Mercoledì 20 marzo

Durante la puntata di mercoledì 20 marzo nel programma del daytime pomeridiano di Rai 1 ci saranno Wilma Goich, e Marina Tagliaferri. L'attrice è un volto noto agli spettatori di Un Posto al Sole dove interpreta Giulia Poggi.

Giovedì 21 marzo

Nel quarto appuntamento settimanale, passeranno in studio i Camaleonti e il cantante Slimane che rappresenterà la Francia all'Eurovision Song Contest 2024.

Slimane sul palco della Malmö Arena a Malmö, in Svezia, canterà il brano Mon amour, il cantante è stato selezionato da France Télévisions.

Venerdì 22 marzo

Oggi, venerdì 22 marzo, sarà intervistata l'attrice Nathalie Guetta, protagonista di Don Matteo, che tornerà con la nuova stagione il prossimo 4 aprile.

In studio anche Alessia Merz e il cantante, rapper e produttore discografico GionnyScandal.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il programma si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.