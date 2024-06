La strana signora della porta accanto: la trama e il cast del film giallo in onda stasera su Rai 2

Una giovane coppia appena trasferita in periferia non può immaginare di essere finita negli ingranaggi del folle piano di una vicina ne La strana signora della porta accanto, il nuovo film per il ciclo Nel segno del giallo.

Un nuovo sabato nel segno del giallo, questo 22 giugno 2024. Stasera su Rai 2 in prima serata il pubblico potrà intrattenersi con La strana signora della porta accanto, un film per la TV di produzione canadese andato in onda per la prima volta nel 2021 su Lifetime. Per l'Italia si tratta invece di un'anteprima assoluta.

La strana signora della porta accanto: la trama

Sarah e Kyle sono una giovane coppia che si è appena trasferita in periferia. Un grosso cambiamento fortemente voluto, non soltanto perchè lei aspetta una bambina ma anche perchè i due stanno rimettendo insieme i cocci della loro relazione dopo il tradimento di Kyle con la sua ex, Angela.

Quando incontrano Helen Henderson, la vicina di casa, Sarah non può fare a meno di pensare che la vita in questo quartiere sarà per tutti molto più serena. C'è però qualcosa che Sarah e Kyle ignorano completamente: la donna che ai loro occhi è apparsa tanto affabile fino a poco tempo prima era paziente di un ospedale psichiatrico. Il motivo è legato al suo passato: Helen ha perso una figlia.

Quando Kyle deve partire per lavoro, la vicina si offre di tenere compagnia a Sarah. La più giovane accetta di buon grado e racconta tutto a Jennifer, la migliore amica dai tempi dell'orfanotrofio. Non sa però che Helen ha in mente un piano folle: vuole che Sarah diventi sua figlia, e per portarlo avanti è disposta a tutto. Anche a uccidere, esattamente quello che fa con Grace, la terapista che la segue da tempo e che potrebbe rivelare il suo segreto.

La situazione precipita con l'arrivo di Judith, la suocera di Sarah. Le due donne non vanno molto d'accordo ma la più anziana nota qualcosa di strano in quella vicina tanto devota. Quando riesce a rintracciare un collega di Grace, Judith può finalmente unire tutti i punti di quella intricata vicenda. Decide di affrontare Helen ma questa la uccide e ne nasconde il corpo. Senza più nessuno a difenderla, Sarah è ormai una pedina nella mani di una folle.

Il cast del film in onda sabato 22 giugno

In La strana signora della porta accanto le protagoniste Sarah ed Helen sono interpretate rispettivamente da Julia Borsellino (già vista nel film Puoi baciare la damigella) e Deborah Grover (candidata ai Canadian Screen Award per le serie Chiamatemi Anna e Mary Kills People).

Insieme a loro nel cast ci sono anche Mark Taylor, Ash Catherwood, Marium Carvell, Michelle Chiu, Cait Alexander, Deanna Jarvis, Alysa King, Henry Kwok, Benedicte Belizaire e Garrett Hnatiuk.