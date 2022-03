La scuola cattolica: il film di Stefano Mordini da oggi sulle piattaforme digitali

A distanza di cinque mesi dalla sua uscita nelle sale, La scuola cattolica, film diretto da Stefano Mordini ed interpretato, tra gli altri, da Benedetta Porcaroli e Giulio Pranno, approda sulle principali piattaforme digitali.

Quella de La scuola cattolica è stata una uscita molto discussa, a causa della scelta di vietare il film ai minori di diciotto anni. La censura è stata operata su un film che racconta una storia vera, una storia di omicidio e di stupro. Quella di una grave violenza perpetrata ai danni di due donne, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, un crimine che sconvolse l'intero Paese, ancora vivo nella coscienza collettiva: il delitto del Circeo. A partire da oggi, il film sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Warner Bros. Home Entertainment. Nello specifico, è disponibile per l'acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Il film è tratto dall'omonimo libro "La scuola cattolica" di Edoardo Albinati, Premio Strega 2016. Soggetto e sceneggiatura sono di Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Stefano Mordini. Di seguito, la sinossi del film: "In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un'irrefrenabile smania di supremazia".

Il cast del film include Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini, Andrea Lintozzi, Guido Quaglione, Federica Torchetti, Luca Vergoni, Francesco Cavallo, Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca.