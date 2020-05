La mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone: stasera su Cine34 al via la rassegna su Pupi Avati

Stasera su Cine34, alle 21:15, va in onda La mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone, commedia del 1975 che inaugura la rassegna che il canale Mediaset dedica a Pupi Avati.

Da oggi, 5 maggio, ogni martedì, per quattro appuntamenti in onda dalle ore 19.00 a notte inoltrata, Cine34 omaggia Giuseppe Avati dedicandogli la rassegna "In arte Pupi". La rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano propone un ciclo di 12 pellicole e uno speciale a cura della giornalista del TG5 Anna Praderio, pensati per raccontare la carriera artistica di Avati. Il regista aveva invitato i media a modificare la programmazione TV in questo periodo molto particolarte per "puntare sull'effetto terapeutico della bellezza" con "grandi film, grandi concerti di musica classica, di jazz, di pop, documentari sulla vita e le opere dei grandi pittori, dei grandi scultori, dei grandi architetti, lettura dei testi dei grandi scrittori, prosa, poesia, danza".

Una sollecitazione colta anche dal direttore di rete Marco Costa, con altre iniziative e con la carrellata di opere cinematografiche dell'autore bolognese.

Tra queste anche la commedia in onda stasera, La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, storia di un nobile anarchico, rimasto zoppo da bambino per una caduta da un fico ritenuto miracoloso, torna al paese d'infanzia intenzionato a distruggere tutte le credenze religiose e, naturalmente, anche il fico.