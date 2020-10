La liceale seduce i professori: stasera su Cine34 il film erotico con Gloria Guida e Lino Banfi

La liceale seduce i professori è il film erotico che, stasera su Cine34 alle 21:05, farà compagnia agli spettatori che decideranno di cominciare ufficialmente il weekend insieme a una giovane Gloria Guida.

Angela (Gloria Guida) è una ragazza che frequenta il liceo di cui è preside suo zio Pasquale (Lino Banfi), ma la parentela non le rende tutto più semplice, come si potrebbe immaginare. Angela decide allora di sedurre l'insegnante di storia, Carlo Casalotti, per "ammorbidirlo" un po'...

La locandina di La liceale seduce i professori

Commedia a tinte hot diretta nel 1979 da Mariano Laurenti, La liceale seduce i professori è considerato il sequel naturale di La liceale nella classe dei ripetenti (andato in onda sempre su Cine34 lo scorso venerdì), nonché terzo capitolo della serie cinematografica della liceale, che prende il via con la commedia del 1975 diretta da Michele Massimo Tarantini, La liceale, prosegue con La liceale nella classe dei ripetenti e con il film in onda stasera, e termina con La liceale, il diavolo e l'acquasanta, film diretto da Nando Cicero.