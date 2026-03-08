La forza di una donna, anticipazioni 9 marzo 2026: la decisione di Bahar

Le nuove puntate de La forza di una donna continuano a muoversi tra drammi familiari, segreti dolorosi e scelte difficili. Nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 9 marzo 2026 (come sempre alle ore 16.00), Bahar si troverà davanti all'ennesima prova che metterà alla prova la sua resistenza.

Tra lavori poco chiari, verità che emergono dal passato e relazioni sempre più complicate, la tensione cresce e i protagonisti dovranno fare i conti con decisioni che potrebbero cambiare tutto. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti la situazione si è fatta sempre più intricata per Bahar e per le persone che gravitano intorno alla sua vita. La donna, insieme a Ceyda, ha ricevuto una proposta di lavoro da Bersan, ma fin da subito ha avuto la sensazione che qualcosa non tornasse. L'uomo non le ha mai dato fiducia e l'intera situazione le è apparsa poco limpida.

Ceyda, però, ha provato a convincerla a non rinunciare perché i soldi servono e l'occasione potrebbe aiutare entrambe a tirare avanti. Così Bahar, pur con molte riserve, ha accettato di mettersi al lavoro, cercando di ignorare quella sensazione di pericolo che continua a tormentarla.

Nel frattempo Sirin non smette di muoversi nell'ombra. La ragazza, fedele alla sua natura manipolatrice, tenta di instillare nella piccola Nisan un dubbio devastante: secondo lei Arif sarebbe responsabile della morte di Hatice e di Sarp. Un'accusa pesantissima che rischia di incrinare ancora di più gli equilibri già fragili della famiglia.

Un'altra rivelazione sconvolgente arriva da Ceyda. In un momento di grande fragilità, la donna confessa ad Arif un segreto: Arda non sarebbe figlio di Emre, ma neppure il suo. Alla nascita, infatti, i bambini sarebbero stati scambiati nella culla. Per questo motivo Ceyda chiede ad Arif di parlare con sua sorella Kismet, sperando che possa aiutarla a ritrovare il figlio che ha perso. Tutto, però, deve restare segreto. Il problema? Kismet, proprio in questo momento, sta frequentando Emre.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata di lunedì 9 marzo Bahar tornerà ai fornelli per preparare una cena commissionata da Cem. Nonostante il lavoro le stia portando qualche entrata, dentro di sé la donna è ormai arrivata a una conclusione: quella consegna sarà l'ultima. Bahar sente di essere rimasta intrappolata in una situazione che la opprime e vuole provare a riprendere il controllo della propria vita.

La serata, però, non andrà affatto come previsto. Durante la consegna della cena, Bahar e Ceyda si troveranno coinvolte in un episodio traumatico che lascerà entrambe profondamente scosse. Un momento difficile che rischia di cambiare il loro rapporto con quel lavoro e con le persone che ruotano intorno a quell'ambiente.

Intanto anche in casa Fazilet qualcosa si muove. La donna torna a pensare alla scrittura, una passione che non ha mai davvero abbandonato. L'idea di rimettersi a scrivere, però, la assorbe completamente: è distratta, spesso persa nei propri pensieri.

Raif se ne accorge subito. Il suo comportamento insolito non passa inosservato e l'uomo inizia a sospettare che nella mente di Fazilet stia nascendo qualcosa di importante. Un progetto, forse, o semplicemente il desiderio di tornare a essere la donna che era un tempo.