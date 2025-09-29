La forza di una donna, anticipazioni 30 settembre: Ceyda cerca lavoro ma non andrà come sperava

La puntata di domani della serie turca è all'insegna delle tensioni familiari: un rifiuto pesa su Ceyda e un pericolo costringe Sarp a fermarsi. Ecco cosa accadrà martedì 30 settembre.

La puntata di martedì 30 settembre de La forza di una donna, in onda alle 16.40 su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, vede al centro la famiglia, il lavoro e la paura di ciò che potrebbe accadere. Bahar continua a farsi strada tra responsabilità e sentimenti, mentre le persone attorno a lei prendono decisioni destinate a lasciare il segno. Scopriamo allora le anticipazioni della puntata di domani della dizi turca basata sulla serie giapponese Woman.

Il riassunto della puntata precedente della serie turca

Hatice riesce a riportare Şirin dalla villa di Suat, nonostante l'opposizione di Enver. Ma il rientro non riporta la pace che tutti avevano sperato: Şirin torna subito all'attacco, soprattutto contro la madre, e le vecchie crepe familiari si riaprono.

Poi la verità che scompiglia tutto e getta benzina sul fuoco: la giovane ha avuto una relazione con il facoltoso Suat, uomo sposato, e un legame anche con Sarp, il marito di Piril. La rivelazione travolge Enver, che accusa un malore. Hatice, invece, scossa ma lucida, prova a tenere insieme la famiglia mentre la tensione sale alle stelle.

La forza di una donna, anticipazioni: Jale rifiuta l'offerta di Ceyda

Ceyda si gioca il tutto per tutto: si propone a Jale come babysitter per il piccolo Bora nel tentativo di conquistare la fiducia della dottoressa e una nuova stabilità. La risposta, però, è un no che la ferisce e la lascia nello sconforto più profondo.

Intanto a casa di Enver e Hatice si addensano nuvole nere: lui, ancora convalescente dopo l'intervento, non può tornare al lavoro, lei incassa un licenziamento che pesa sul bilancio familiare. Le tensioni economiche si sommano così a quelle personali, e sono pronte a riaccendere vecchie fratture mai sanate.

Per Ceyda si apre anche un'altra strada, più rischiosa ma liberatoria: inseguire il sogno di cantare. Non sarà semplice, perché oltre al rifiuto di Jale dovrà affrontare le resistenze dell'ex amante Hikmet e del suocero Seyfullah, decisi a metterla alla prova.

Sul fronte di Bahar, invece, resta alta la guardia: l'ombra di Nezir impone prudenza e spinge Sarp a rimandare ancora l'incontro con lei e con i bambini.